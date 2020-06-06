Kahveci ressam DÜZCE'de, kahvehane işleten Eşref Toraman (58), ilkokul çağlarında hobi olarak başladığı resim tutkusundan vazgeçmedi.

DÜZCE'de, kahvehane işleten Eşref Toraman (58), ilkokul çağlarında hobi olarak başladığı resim tutkusundan vazgeçmedi. Bir yandan kahvehaneye gelen müşterilerine çay dağıtan Toraman, bir yandan da yağlı boya resim yapmaya devam ediyor.

Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde kahvehane işleten Eşref Toraman'ın resim merakı ilkokulda başladı. Resme merakı her geçen yıl artan Toraman, ortaokulda çalışmaya başladığı nalburdan haftalık yerine yağlı boya ve fırça alarak masa örtülerinin arkasına çizdiği resimlerle hobisini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda çalışmalarını sürdüren Toraman, son dönemde özellikle doğa resimleri çalışıyor.

'HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM'Eşref Toraman, resim konusunda eğitim almadığını belirterek, "İlkokulda çok meraklıydım. O zaman tebeşir, boya elime ne geçerse resim yapardım. İmkanlarımız da kısıtlıydı. Ortaokulda nalburda çalışıyordum, haftalık yerine yağlı boyalarla fırçalar alıp masa örtülerinin arkasına resim yapıyordum. Bu böyle sürüp geldi. Şu anda da devam ediyorum. Hiçbir eğitim almadım. Sürekli resim yapıyorum, kendimi geliştiriyorum. Hala da yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum" dedi.'ÇAY SERVİSİ DE YAPIYORUM RESİM DE YAPIYORUM'

Kahvehanesini atölye gibi kullandığını ifade eden Toraman, "Kahvehanem var. Mekanı hem atölye olarak hem de kahvehane olarak kullanmaya başladım. Normal olarak çay servislerime devam ediyorum. Bir yandan çay servisi yapıyorum bir yandan resimlerimi yapmaya çalışıyorum. Müşterilerim çay istediği zaman kalkıyorum ve çaylarını götürüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA