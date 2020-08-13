'Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz'
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'Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz'

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvelerde oyun yasağının sonlandırılmasını istedi.

'Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz'
13.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:29

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvelerde oyun yasağının sonlandırılmasını istedi. Ağaoğlu, "Biz burada ekmeğimiz için varız. Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz" dedi. 

81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapan kahveciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvelerde oyun yasağının devam etmesine, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Antalya'daki basın açıklaması, Demirciler Çarşısı içerisinde yer alan Ahi Evran-ı Veli Heykeli önünde, yaklaşık 50 kahveci esnafının katılımıyla gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de destek verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda kahvecilere uyarılarda bulundu. Toplanan grup, maske takarken, sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.'KAHVE MAHALLENİN, ŞEHRİN KÜLTÜRÜDÜR'Salgının önlenmesi adına hükümetin aldığı tüm kararları oda olarak karşılamaya çalıştıklarını kaydeden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, şunları söyledi:  "Normalleşmeye geçiş sürecinde Antalya genelinde bugüne kadar o dönemde 25 bine yakın mücbir sebeple kapalı veya 'evde kal' çağrısıyla esnafımız kepenk kapattı, çalışamadı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber birçok meslek grubu hayata geçti. Fakat hayata geçmeyen, açılmayan mesleklerin içerisinde en önemlisi kahveci esnafımızdır. Kahve, mahallenin, şehrin kültürüdür. Kahve olmazsa sohbet ve birlik, beraberlik olmaz. 6 aydır kahvehaneler kapalı, sadece çay demleyip satıyorlar. Eskiden demlikleri yetiştiremiyorduk, şimdi ise demliklerimizi bile bitiremiyoruz. Biz bunlara önlem olarak masa örtülerini her oyunda açalım, okey taşlarını her oyunda dezenfekte edelim, iskambil kağıtlarını da sıfır koyalım. Nasıl restoranlarda, kafelerde masalarda oturabiliyorsa biz de kahveci esnafı olarak 4 kişilik masalarda maske takılarak, sosyal mesafeye uyularak oyunların oynatılmasını yapabiliriz. Açılmazsa kahveci esnafı biter."'SADECE SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu ise kahvecilerin sadece çay satarak istihdam sağlamasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de 130 bine yakın kahveci esnafı olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Bu süreç tüm esnafı yordu ancak en çok etkilenen servisçiler ve kahveciler oldu. Ankara'da toplandık ve bize bayram sonrası açılacağı söylendi ama vaka sayısının artmasıyla açılmadı. Vakaların artmasına kahveciler sebep değildir. Biz bugün burada toplandık ama amacımız sıkıntı çıkarmak değil. Sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. Esnafımız gerçekten çok zor durumda, bu zor durumdan bir an önce çıkmamız lazım" dedi.'130 BİN KAHVECİ ESNAFIN SESİNİ DUYUN'"Hijyen kurallarına uyulduğu takdirde kahveler neden açılmasın" diyen Murat Ağaoğlu, "Yetkililer sesimizi duysun. Biz burada ekmeğimiz için varız. Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız her türlü tedbiri alacaktır. Çünkü onlar da biliyor ki dükkanlar bir daha kapanırsa yine sıkıntı yaşayacaklar. Onun için biz önlemimizi alacağız. 130 bin kahveci esnafın sesini duyun ve kahveleri açın" diye konuştu. 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Murat Ağaoğlu'nun konuşmalarının ardından kahveci esnafı, alandan ayrıldı.


Kaynak: DHA

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