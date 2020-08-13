KAHVECİ ESNAFINDAN "OYUN YASAĞI KALDIRILSIN" TALEBİ
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KAHVECİ ESNAFINDAN "OYUN YASAĞI KALDIRILSIN" TALEBİ

İSTANBUL Kahveciler Esnaf Odası'na bağlı kahveci esnafı, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak kahvehanelerde oyun yasağının kaldırılmasını talep etti.

13.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:11

İSTANBUL Kahveciler Esnaf Odası'na bağlı kahveci esnafı, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak kahvehanelerde oyun yasağının kaldırılmasını talep etti.

Kahvehaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar neticesinde kapatılmış ve 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları kapsamında tekrar açılmıştı. Yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları normalleşme adımlarının dışında tutularak yasakları devam etmişti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası'na bağlı esnaflar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak kahvehanelerde oyun oynanması talebinde bulundular. Ellerinde getirdikleri döviz ile birlikte basın açıklaması yapan grup daha sonra meydandan ayrıldı.

"KİRA ÖDEYEMİYORUZ"

İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin,ö Koronavirüs tüm dünya gibi ülkemizi de etkiledi. 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın açıklanması üzerine 16 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda pek çok esnaf gibi, bizler de bu tedbirlere uyarak kahvehanelerimizi kapattık ve nihayetinde yaklaşık 80 gün sonra, 1 Haziran 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kahvehanelerimizi açabildik. Ancak oyun yasağının devam etmesi nedeniyle kahvehanelerimize müşterilerimiz gelmez oldu. Kahvelerimiz kapalı olduğunda, en azından mülk sahiplerine 'işyerim kapalı' diyebiliyorduk. Onlar da durumumuzu anlayışla karşılıyordu. Bugün ise kahvelerimiz resmen açıldı ancak açık olduğu halde mülk sahibine kira ödeyemiyoruz. Mülk sahipleri ile anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Birçok üyemiz maalesef icralık olmuş durumdadır. İşyerlerimiz Haziran'da açılmasına rağmen oyun oynatamamamız nedeniyle iş yapamadıkları için temmuz ve Ağustos aylarına ait kiralarını da ödeyemedi ve icralık oldu" dedi.

"KAHVECİ ESNAFI OLARAK DEVLETİMİZDEN TALEPLERİMİZ VAR"

Kahveci esnafı olarak devletten bazı istekleri olduğunu belirten Serdar Erşahin, şöyle konuştu:

"Elbette sorun sadece kira değil. İşletmelerimizin elektrik, su, doğalgaz, telefon, stopaj, çevre temizlik, katı atık, SGK çalışan işçi maaşı ve buna benzer birçok gideri var. Ayrıca, hayatın normal akışında, işyerlerimizde kazandığımız küçük gelirler ile ailelerimizin hayatını idame ettirmek gibi sorumluluklarımız var. Öğrenci okutu oruz. Kahvehanemizden kazandığımız parayla bu güzel vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz. Şimdi, okul kayıtları başlıyor. İnsanlar çocuğunu hangi okula kaydettireceğini düşünürken, kahveci esnafı çocuğuna ne diyeceğini düşünüyor. Hastamız var, düğünümüz var. Esnafımız bu giderleri bu şekilde karşılaması artık hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır. Kahveci esnafımızın devletimizden talepleri var. Kapalı kaldığımız dönemde iş yapamayan esnafımıza hibe ve kredi desteği istiyoruz. Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi istiyoruz. Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primlerini ve vergilerinin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yılsonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz."

"OYUNLAR ELDİVENLE OYNANSIN"

Kahveciler Esnaf Odası Genel Sekreteri Nihal Şimşek de şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 1 Haziran'dan beri üyelerimiz çok mağdur durumda. Tüm esnaflar açıldı. Bizim esnafımız maalesef açılmadı. Günde yaklaşık 500 kişi bizi telefonla arıyor. Bu arada çok kepenk kapatma durumları oldu. Devletimiz kahveci esnafını artık duyması gerekiyor. Sosyal mesafe ise hiçbir yerde doğru dürüst sosyal mesafe yok. Kahvehanelerde şu anda hijyen daha fazla. Kahveci esnafı da canını sokakta bulmadı. Genelde evine gidiyor. Çocuğuyla buluşuyor. Tabi ki hijyenini sağlıyor. AVM'lere baksınlar, daha sosyal mesafe olmayan yerlere baksınlar. Kahveci esnafımızın oyunlarının serbest bırakılması gerekiyor. Kahveci esnafı bir tek çay satmakla evine ekmek parası götüremez. Hijyen kurallarına dikkat edilsin ve oyun oynansın. Mesafenin korunması, taşların yıkanması, eldivenle oynanması gibi birçok hijyen tedbirlerimizi kahveci esnafımıza sunduk. Onlar da ona göre çalışmalarını yapacaklar."

KAHVECİ ESNAFINDAN 'OYUN YASAĞI KALDIRILSIN' TALEBİ

Kaynak: DHA

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