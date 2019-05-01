Kahveci: "Emekçilerin, Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum"

Kahveci: "Emekçilerin, Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum"

- Kutlamalardan detay görüntüler Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması SAMSUN - Türkiye Kamu Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü nedeniyle Samsun'da kutluyor.

Kahveci:

- Kutlamalardan detay görüntüler
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması SAMSUN - Türkiye Kamu Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü nedeniyle Samsun'da kutluyor. -1-

Kaynak: AA
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