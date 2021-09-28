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İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye gelecek

Boyner, İngiltere'nin kahve zinciri Costa Coffee'yi Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

Boyner, İngiltere'nin kahve zinciri Costa Coffee'yi Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

Boyner, İngiltere merkezli global kahve zinciri Costa Coffee'yi Türkiye'ye getireceğini ve Kasım ayı sonunda Boyner Cadde'de kahve severlerle buluşturacağını açıkladı.

2022'de İstanbul'da, takip eden yıllarda diğer şehirlere yayılarak büyüyecek olan kahve zinciri, Türkiye kahve sektöründe aroması ve özel kahveleri ile kendine has bir hayran kitlesi yaratacak.


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Haber: İngiltere merkezli kahve zinciri Türkiye'ye gelecek - Haberler
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