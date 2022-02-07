Kahve ve yağ ile korunan skunk narkotik köpeğinden geçemedi

ADANA (İHA) - Adana'da bir tırda yapılan aramada narkotik köpeği koku almasın diye kahve ve yağ konulan lastiğin içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada bir tırdan şüphelenen polis aracı durdurdu. Polis araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpek yapılan aramada yedek lastiğe tepki verdi. Polis lastiği çıkartıp baktığında köpeğin skunk kokusunu almaması için kahve ve yağ konulmuş poşet içinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdülkadir T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Polisin durdurduğu bir motosiklette yapılan aramada ise 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel