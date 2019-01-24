Kahve Uzmanları Kocaeli'de Yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahve Uzmanlığı (Barista) kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde sektörün acil ihtiyacı olan kahve uzmanlığı kursunu bitiren öğrencilerin özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu anda 15-18 yaş arasında 12 kursiyerin 7 ay boyunca toplam 750 saat teorik ve pratik eğitim göreceği ve 14 Şubat'ta mezun olacağı kaydedildi.

İŞKUR ile ortak yürütülen proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerin günlük 25 lira harçlık aldığının aktarıldığı açıklamada, kahve uzmanı olarak eğitimlerini tamamlayarak belge alacak olan kursiyerlerin, aylık 3 bin ile 10 bin lira arasında gelir elde edebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA