14.09.2019 11:40

?Kahve Tarlalarında Çocukluk? murali açıldı

İSTANBUL, (DHA) ' Uluslararası Muralist Festivali kapsamında, Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti tarafından Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılı anısına yapılan 'Kahve Tarlalarında Çocukluk' isimli muralin açılışı yapıldı.

Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'ndeki açılışa, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı, Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Julio Anibal Riano ve sanatçılar katıldı.

Eserin çok önemli olduğunu ve Türkiye - Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 60'ıncı yılı anısına Kolombiya Büyükelçiliği ile Kadıköy Belediyesi'nin ortak girişimi sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 'Kahve Tarlalarında Çocukluk, Muralist Festivali'nin bir eseri. Eseri, Kolombiyalı sanatçılar yaptı. 3 ayrı eseri oylamaya sunduk Kadıköy halkı bu eseri seçti. Eser, Kolombiya'da kahve tarlalarındaki çocukları sembolize ediyor. Eserin yapıldığı bina ise Kadıköy'ün çocuk kültür merkezi. Buraya gelen çocuklar Kolombiya'daki kardeşlerinin hangi ortamlarda çalıştığını araştırmaları için verile olacak. Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkinin daha da derinleşmesini sağlamak için özel bir bina ve yer' dedi.

Türklerin misafirperverliğinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Julio Anibal Riano da, 'Kolombiya ırkını yetenek ruhunu yansıtan bir eser olmuş. Sanatsal duvar resmi tarihi İstanbul kentinde Kolombiya'nın dostluğunun somut bir sembolüdür. Ayrıca kalıcı ve uzun menzilli bir proje olacaktır. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, festivale ve uluslararası ilişkiler ofisine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü her biri kendi çabalarıyla projenin hayata geçirilmesini mümkün kıldı' ifadelerini kullandı.

'KOLOMBİYA VE TÜRKİYE ARASINDA ORTAK BİR NOKTA YAKALAMAK İSTEDİK'

Grafitinin Direktörü Kolombiyalı Camilo Fidel ise, 'Kolombiya ve Türkiye arasında ortak bir nokta yakalamak istedik. Bu noktanın insani bir tarafının olması gerekiyordu. Kolombiya'nın kahve tarlaları ile Anadolu'daki çocukların durumlarından yola çıkarak ortak nokta yakaladık. Böylece kahve toplayan çocuk grafitisini yaptık. İki ülke insanlarının birbirleriyle daha yakın olmaları, anlaşabilmeleri ve ortak noktaları keşfetmeleri çok önemli. Türklerin Kolombiya'ya gitmesi, Kolombiyalıların buraya gelmesi ortak bir dille bu iletişim sağlamak en güzel şeydir. Festivalde pek çok kişi farklı noktalar görevler aldı, çok başarılı buldum' dedi.

Kolombiyalı sanatçı kolektifi Vertigo Graffiti hakkında bilgi veren grubun üyesi Sebastian Garcia de, 'İlk olarak 2004 yılında bir araya geldik. 2008 yılında ise daha çok sanatçıyla çalışmaya başladık. Hedefimiz Kolombiya kültürünü diğer ülkelerde de temsil etmesini sağlamak. Bu nedenle Türkiye'de bulunuyoruz' diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından davetliler kurdele keserek muralin önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA