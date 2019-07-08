Kahve Seven Dostlarınıza Alabileceğiniz 12 Harika Hediye

Kahve ya da kahve makinesi olan bir satış listesi değil bu. Yılbaşı yaklaşırken kahve aşığı dostlarınıza alabileceğiniz hediyeler konusunda size fikir verme amaçlı ve kahve sevmeyenleri bile kahveye başlatacak bir içerik.

Kahve sevenler emin olun bu listedeki her şeye bayılacak:



1- Dantel gibi görünse de şeker

2- Kahve yaparak uyandıran alarm

3- Kurabiye hazır bekleyen kupa

4- Manzarasıyla da sarhoş ediyor, ısındıkça güzelleşiyor

5- Kahve çekirdeği şeklinde buzluk

6- Star Wars hayranıysa ideal

7- Kaşık gibi kaşık

8- Boğulmaktan kurtarmak için tüm kahveyi içmeli

9- Kedi de seviyorsa kahvesi için mükemmel bir yeri var

10- Kahve fincanı şeklinde lamba

11- Listenin son iki sırasında ise kahve kupaları var. Kahvesi bitmeden kimse konuşmasın!

12- Uykusu açılıyor

K: Boredpanda