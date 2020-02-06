Kahve sayesinde açlık hissi azalıyor

06.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:47

İçerisinde öğütülmüş kahve, keten tohumu, hindiba kökü, tarçın gibi doğal maddelerin bulunduğu kahve sayesinde tokluk hissi ve kilo vermenin önündeki engel ortadan kalkıyor.

GÜN İÇERİSİNDE DAHA TOK HİSSEDİLECEK

Fazla kiloların ya da daha çok kilo almanın önüne geçmek için uygulanan diyetler kimi zaman kişiyi zor durumda bırakabiliyor. Bu durumda genel olarak daha fazla yemeğe ve sağlıksız beslenmeye yöneliyoruz. Ancak tok tutan kahve sayesinde açlık hissi kesiliyor. Kaneel Koffie CEO'su Burhan Işım, kahve sayesinde tokluk hissinin geldiğini ve daha fazla yemek yemenin önüne geçildiğini söyleyerek, içerisindeki etken maddeler sayesinde kişilerin enerjilerinin gün boyu düşmediğime ve tokluk hissi ile yaşamlarını sürdürdüklerine dikkat çekti. Böylece kilo verirken en büyük düşmanları olan açlığı rahatlıkla yenebildiklerinin altını çizdi.

TİP 2 DİYABETE DESTEK OLUYOR

Kahvenin yalnızca tok tutmadığına değinen Burhan Işım, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kaneel sayesinde yalnızca tokluk hissi oluşmuyor. Tip 2 diyabet dediğimiz rahatsızlığa karşı da koruma sağlanmaktadır. Günde bir fincan kahve içmek tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Kahvenin çokça tercih edilmesinin sebebi içinde bulunan doğal ürünler, öğütülmüş kahve, keten tohumu, hindiba kökü, tarçın ve kinoa tohumu unudur"

Kaynak: Bültenler