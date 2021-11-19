Kahve kuyruğunda görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

Oyuncu Bade İşcil, kahve almak için bir kahve dükkanında sıra bekledi. İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Çekmeyin arkadaşlar, ben bildiğiniz Bade değilim." diyerek kafaları karıştırdı.

Daha sonra sıra beklemekten sıkılan İşçil, "Bu kadar sıra bekleyemem. Size kolay gelsin. " diyerek kahve almaktan vazgeçti.