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Kahve kuyruğunda görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

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Kahve kuyruğunda görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

Güzel oyuncu Bade İşçil, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Kahve almak için bir kahve dükkanında sıra bekleyen İşçil, "Çekmeyin arkadaşlar, tanıdığınız Bade değilim" diyerek şaşırttı

Oyuncu Bade İşcil, kahve almak için bir kahve dükkanında sıra bekledi. İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Çekmeyin arkadaşlar, ben bildiğiniz Bade değilim." diyerek kafaları karıştırdı.

Daha sonra sıra beklemekten sıkılan İşçil, "Bu kadar sıra bekleyemem. Size kolay gelsin. " diyerek kahve almaktan vazgeçti.

Kahve kuyruğunda görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

Kahve kuyruğunda görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

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