KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Haberler
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KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

BOLU'da kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kültür ve Sümer mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin tanıdık olduklarını, kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ile para çaldıkları ve kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR
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Haber: KAHVE İÇMEYE GİRDİKLERİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Haberler
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