Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da, yaşlı kadınların evlerine kahve içme bahanesiyle girdikten sonra para ve ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, yaşlı kadınların evlerine kahve içme bahanesiyle girdikten sonra para ve ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Sümer mahallelerinde bulunan yaşlı kadınların yaşadığı evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evlere tanıdık olduklarını ve kahve içmek için geldiklerini söyleyen 1'i hamile 2 kadın ile 1 erkek şüpheliyi yakalamak için ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarından eşgalleri belirlenen G.A. ve F.A. ekiplerin operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahve içme bahanesiyle evleri soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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