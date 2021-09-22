'Kahve içme' bahanesiyle evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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"Kahve içme" bahanesiyle evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, yaşlı kadınların evlerine "kahve içme" bahanesiyle girerek, para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da, yaşlı kadınların evlerine "kahve içme" bahanesiyle girerek, para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür ve Sümer mahallelerinde yaşayan yaşlı kadınların evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan biri hamile 2 kadın ile erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araştırma sonucunda şüphelilerin, tanıdık olduklarını söyleyerek girdikleri evlerden ziynet eşyası ile paraları çalarak, dışarıda kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Kahve içme bahanesiyle evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Kahve içme bahanesiyle evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Kahve içme bahanesiyle evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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