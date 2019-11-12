Kahve içerken ölümden döndüler

12.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:30

Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çin'in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. Cam blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.

Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü-----------------------------------Kahve dükkanının görüntüsü-Cam pencerenin düştüğünü gören gençler-Kafalarını kaldırarak bakmaları -Kaçma anları

-Cam pencerenin düştü

Kaynak: DHA