Kahve fiyatları Afrika'da da yükselişini sürdürüyor
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Kahve fiyatları Afrika'da da yükselişini sürdürüyor

Kahve fiyatları Afrika'da da yükselişini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

İklim koşulları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Afrika ülkelerinde de kahve fiyatları yükselmeye başladı.

İklim koşulları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Afrika ülkelerinde de kahve fiyatları yükselmeye başladı.

Tanzanya Kahve Kurulu, kahve ihracat fiyatlarının 2021-2022 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı. Ülkede, 50 kilogramlık kahve çuvalı geçen yıl 130 dolardan alıcı bulurken şu anda 186 dolardan alıcı buluyor.

Etiyopya gibi Afrika'da en fazla kahve ihracatı yapan ülkelerden biri olan Uganda'da temmuzda fiyatlarda yüzde 7,9 artış kaydedildi.

Kenya'da ağustosun ikinci haftasında yapılan haftalık kahve satışında bir önceki döneme göre ortalama yüzde 24 artış görülürken, Etiyopya'da da son 1 ayda yüzde 10'a yakın yükseliş kaydedildi.

Öte yandan, fiyatlardaki artışın ardından bazı kahve türlerinin Afrika'dan yapılan ithalatında da düşüş görüldü.

Kahve fiyatlarında 2021'deki yıllık değişim yüzde 50'yi aşarken, Arabica kahve fiyatlarında son 7 yılın zirvesini gördü.

Üretimde 2020'de 3,1 milyon tonla Brezilya başı çekerken, bu ülkeyi sırasıyla Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya izlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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