Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
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Kahve demleme yöntemleri nelerdir?

Geleneksel kahve demleme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen yeni nesil kahve demleme yöntemleri, her damak zevki için ideal kahve seçeneği sunuyor. İşte kahve demleme yöntemleri!

Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
15.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:16

1.MOKA POT

1933'te Alfonso Birletti'nin icat ettiği kahve yapma yöntemidir. Moka pot alüminyumdan yapılmış bir alettir. Çelikten oluşan aksamları da vardır. Ocak üstü bir yöntem olan Mokapot, espressoya yakın bir kahve elde etmek isteyenler için ideal seçenektir.

Kullanımı: Moka pot ile kahve yapımında İtalyan usulünü tercih edenler kahve makinesinin alt haznesine sıcak su koyarak başlamalıdır. Kahvenin içimi yumuşak olması için bu yöntem tercih ediliyor. Mokap potun su haznesindeki işaretli kısma kadar su eklenmelidir. Sonra üstüne diğer bölüm yerleştirilip kapatılır. Kahve fokurdama sesinden sonra kahveyi afiyetle içebilirsiniz.

Kahve femleme yöntemleri nelerdir?

2. DAMITMA

Yeni nesil kahvecilerde sıkça görülmeye başlanan damıtma kahve yöntemi ünlü kahve markalarının piyasaya sürdüğü yeni bir yöntemdir. En eski kahve damıtma kahve makinesi 1941'de üretilmiştir. Bu ürün konik bir yapıdadır.

Kullanımı: Makinenin üst kısmından su eklenir. Filtre yardımıyla kahve süzülür ve damıtma kahve içmeye hazır hale gelir.

Kahve femleme yöntemleri nelerdir?

3. FRENCH PRESS

french press ekipmanıyla yapılan bu kahve türü, hem adı hem de türü ile yeni bir yöntem haline gelmiştir. Sıkça kullanılan bir yöntem olan French press kahve, kahve ve suyun French press kabına konulması ile yapılır. İşlem sonrası telve altta kalır, içilecek kısım da üsttte kalır.

Kahve femleme yöntemleri nelerdir?

4. FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Standart tasarıma sahip olan filtre kahve makineleri istenilen kişi sayısına göre demlemektedir. Filtre tipi değişken olan bu makinelerin metal filtreli ya da kağıt filtreli türleri vardır.

Kullanımı: Su haznesine su eklenir. Fİltre kısmına istenilen miktarda kahve eklenir. Kahve bir süre sonra demlik kısmına akacaktır. Bu aşamadan sonra kahvenizi alıp tüketebilirsiniz.

Kahve femleme yöntemleri nelerdir?

5.KAPSÜLLÜ MAKİNELER

Damak zevkine göre en farklı kahve seçeneklerini bir arada sunan kahve demleme türü kapsüllü makineler olduğunu söyleyebiliriz. İstenilen kahvetürünün olduğu kahve kapsülünün hazne kısmına yerleştirilmesi ile yapılan bu seçenekte kapsül seçeneği olan her kahve türü demlenebilir. İçinde öğütülmüş ve sıkıştırılmış kahve bulunan kapsüller ile yapılan bu yöntemde basınçlı suyun kapsüllerden geçmesi ile kahve elde edilir.

Kahve femleme yöntemleri nelerdir?
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