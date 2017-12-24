Kahve Baskınında Uyuşturucu Ele Geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 2 aydan bu yana sürdürdükleri takip sonucunda iki kahvede 550 uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Suç dosyaları kabarık olan 2 uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.



Yenice'nin kırsal mahallesi Armutlu'daki Bahçe Sokak üzerinde faaliyette bulunan iki kahveye baskın yapan KOM ekipleri, 550 uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar, 1 tabanca, 30 mermi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Daha önceden uyuşturucu madde satmaktan cezaevine giren ve 3 ay önce tahliye edilen kahve sahibi M.T. (35) ile F.A. (43), ekipler tarafından gözaltına alındı.



Ekipler tarafından yapılan aramada kıraathane içerisinde 2 kumar makinesi de bulundu. İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan yasal işlem sonucunda kahve kapatıldı. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi.



- Bursa