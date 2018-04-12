Kahve Aracında Kaçak Sigara Sevkiyatı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durdurulan kahve aracında kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak sigara getirmeye çalışan 27 YT 422 plakalı aracı takibe aldı. Necip Fazıl Devlet Hastanesi civarında araca operasyon yapan polis ekipleri, yaptığı aramada kahve kutuları arasında gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçta bulunan Yunus A. ve Mustafa A. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ