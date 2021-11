Kahve almak için dışarı çıktı, döndüğünde iş yerini alevler içinde buldu

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yerinden çıkan dumanlar tüm caddeyi sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan iş yerinden çalışan vatandaş, "Kahve almaya gittim, geldiğimde dükkan alevler içindeydi" dedi.

Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar ve çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeriden yükselen dumanlar bir anda tüm caddeyi sardı, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

"Kahve alıp geldim, dükkan alevler içindeydi"

Yangının çıktığı iş yerinde çalışan Sadık Yüce, "Aykut Bey, oğlu ve ben içerideydik. Aykut Bey benden kahve almamı istedi. Gidip geldiğimde ortalığın alevler içinde kaldığını gördüm. Yangın, dükkanın arka tarafında çıkmış. Nasıl çıktığını henüz biz de bilmiyoruz. Bir hayli zararımız var. Bütün evraklarımız falan hep yandı" dedi.

"Her şey 20 saniyede oldu, her yer simsiyah duman oldu"

Yangının çıktığı iş yerinin bitişiğindeki dükkanda çalışan Yasin Şahin, "Alevler çok yüksekti, her yer duman oldu. Buralar simsiyahtı. Neyden çıktığını henüz söylemediler ama bir kablo kokusu geliyordu. Her şey 20 saniye içinde oldu, 20 saniye sonra her yer simsiyah duman oldu. Alevlerin bizim ark taraftaki bahçeye gelmesine bir metre kalmıştı. Can kaybı, yaralanma vs. olmadı ama buralar kötüydü" diye konuştu. - İSTANBUL

