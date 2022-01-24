KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ - Haberler
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KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı'nda sabah kahvaltısı yapan bir kadın yanına gelen kargayı da besledi.

Taksim Meydanı'nda sabah kahvaltısı yapan bir kadın yanına gelen kargayı da besledi.

Taksim Meydan'da sabah saatlerinde metronun girişinde oturarak kahvaltı yapan bir kadına, o sırada yanına yaklaşan karga eşlik etti. Bu duruma şaşırmayan kadın, kahvaltısını yaparken bir taraftan da kargaya yemek verdi. Kadının yanından ayrılmayan ve birlikte kahvaltı yapan karganın arasındaki bu durum görenleri şaşırttı.

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

KAHVALTISINA KARGAYI ORTAK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Taksim, Güncel, Haber

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