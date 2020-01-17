: 'Kahvaltının başkenti' Van'dan Dr. Öz'e davet

17.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:13

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözlerinin üzerine Vanlı kahvaltıcılardan davet geldi.



Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltıyla ilgi açıklamalarına kahvaltının başkenti Van'dan cevap gecikmedi. Dr. Öz'ün 2013 yılındaki "Kahvaltı vücudumuz için tam anlamıyla bir uyandırma servisi" açıklamalarını hatırlatan Vanlı kahvaltıcılar, Öz'ü Van'da ağırlamak istedi.



Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Van kahvaltısının günün en önemli öğünü olduğuna dikkat çeken kahvaltıcılar; Dr. Öz'ün gelememesi durumunda ise kendisine kargoyla kahvaltı göndereceklerini söylediler. Tescillenen meşhur otlu peyniri, murtuğası ve kavutu başta olmak üzere balı, cacığı, kaymağı gibi onlarca çeşidiyle iştah kabartan Van kahvaltısının tam bir ilaç deposu olduğunu söyleyen kahvaltıcılar, Öz'ün açıklamalarından vazgeçerek özür dilemesi gerektiğini bildirdi.



"Kahvaltı yapılmadan güne başlanmaz"



İHA muhabirine konuşan 'Van kahvaltısının buluşçusu' olarak bilinen Yusuf Konak, daha önce Amerika'ya giderek meşhur Van kahvaltısını tanıttıklarını belirtti. Dr. Öz'ü Van kahvaltısını yemeğe davet eden Konak, "Van kahvaltısı Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyada tanındı. Daha önce 4 defa Amerika'ya giderek Van kahvaltısını tanıttık. Van kahvaltısı benim sevdamdır. Tüm başarımı eşime, tüm güzelliğimi ise Van kahvaltısına borçluyum. Kahvaltı yapılmadan güne başlanmaz. Dr. Mehmet Öz'ü Van'a davet ediyorum. Van'a gelip Van kahvaltısını tadın. Eğer gelme ihtimali yoksa kahvaltıyı kargoyla göndereceğim. Kahvaltı bin derdin dermanıdır. Allah kimseyi kahvaltısız bırakmasın" dedi.



"Kahvaltı vazgeçilmez bir aşktır"



Dr. Mehmet Öz'ün daha önce kahvaltının çok önemli bir öğün olduğu sözlerini anımsatan Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu işletmecilerinden Fariz Gül ise, "Dr. Öz, son zamanlarda talihsiz bir açıklama yaptı. Bunu neye dayandıracağını bilmiyoruz ama biz kahvaltıcılar olarak günün en önemli öğünün aslında kahvaltı olduğunu biliyoruz. Sağlık camiasının da bu konuda ortak bir görüşü vardır. Mehmet Öz'e buradan sesleniyoruz. Daha önce yaptığı açıklamaları kendisine hatırlatıyoruz. Çünkü kahvaltı vazgeçilmez bir aşktır" diye konuştu.



"Kahvaltı kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır" diyen vatandalar da, hem sağlık açısından hem de bir kültürün devamı açısından kahvaltı öğününü önemsediklerini belirterek, güne enerjik başlamak için kahvaltının şart olduğunu vurguladılar. - VAN

Kaynak: İHA

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