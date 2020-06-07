"Kahvaltının başkenti" Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği
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"Kahvaltının başkenti" Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ünlü "Van kahvaltısı"nı dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

07.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:07

Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ünlü "Van kahvaltısı"nı dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.

Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa", bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini taşıyor.

Evlerde annelerin, kahvaltı sofralarında ise yılların birikimine sahip ustaların, yöreye özgü ürünlerle hazırladığı Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın bu yönüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van TSO, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasını sağlamak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için girişimde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle festival programının iptal edildiği etkinlikte Vanlılar, evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya üzerinden paylaşarak 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Van TSO Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada, Van kahvaltısının zenginliğini, kültürel mirasını dünya halklarıyla da paylaşmak, farkındalığı yükseltmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentte 6 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını hatırlatan Takva, şunları kaydetti:

"Bu yılki etkinliğimizi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına atfederek başlattık. Bugün anlamlı etkinliğimiz çerçevesinde özellikle bakıma muhtaç çocuklarımıza yönelik bir kahvaltı etkinliğiyle güne başladık. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız uluslararası küresel projeyi hayata geçirmek için bir aradayız. Bizim için Van çok önemli kültürel değerlere sahip bir şehir. Dolayısıyla bu kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmak ve bunu dünya ile paylaşmak gayesiyle 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Van, kahvaltısı ile ünlü. Dolayısıyla 2014'te yaptığımız dünya rekoru denemesi ile 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı kahvaltı sofrasını kurarak aslında o süreci başlattık. Daha sonra Van Kahvaltısı'nın garanti marka tescili aldık ve kahvaltının bileşenlerinden 6 ürünün coğrafi işaret tescilini yapmak suretiyle belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonraki süreçte soframızı Van Kahvaltısının zenginliğini bu kültürel mirası dünya halklarıyla da paylaşmak farkındalığı yükseltmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik."

"Verilen destekler bizi mutlu etti"

Salgın nedeniyle hem sokağa çıkma yasakları hem de sosyal mesafe kuralları insanların sağlığını ön plana çıkaran bir anlayışla herkesin kendi evinde bulunduğu bir mecra üzerinden gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Takva, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibariyle başarılı bir performans sergilendiğini bütün dünya insanlarının bu işe sahiplik ettiğini büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. 2 gün önce Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli'nin bu etkinliğe yönelik 'Dünya Kahvaltı Günü' münasebetiyle yayınladığı mesaj hepimizi çok mutlu etti. Bir devlet adamının, bir bakanımızın bu meseleyi ne kadar çok sahiplendiğini, içselleştirdiğini ve bunu dünyaya da mesaj vermek üzere Van ile paylaştığını büyük bir memnuniyetle izledik. En büyük paydaşımız olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Christian Berger ve üye ülkelerin büyük elçilikleri, Türkiye'deki Avrupa Birliği merkezlerinin maddi manevi destekleri oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum."

"Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine destek veren vatandaşlar hazırladıkları kahvaltı sofralarının fotoğraf ve videolarını çekerek #dunyakahvaltıgunu ve #theworldbreakfastday etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Kahvaltının başkenti' Van'da 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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