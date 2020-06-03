"Kahvaltının başkenti" Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlığı
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"Kahvaltının başkenti" Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlığı

Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için çalışma başlattı.

03.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:38

Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için çalışma başlattı.

Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor.

Evlerde annelerin, kahvaltı sofralarında ise yılların birikimine sahip ustaların, yöreye özgü ürünlerle hazırladığı kahvaltı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın bu yönüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van TSO, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasını sağlamak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için girişimde bulundu.

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumundan (TPE) "Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi" alınmasını sağlayan TSO, 7 Haziran'da "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında düzenlemeyi planladığı festivali de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle erteledi.

"Amacımız kahvaltının önemine vurgu yapmak"

Van TSO Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, kentin en önemli kültürel değerini dünyada tanınır hale getirmek olduğunu söyledi.

Kentte 6 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını hatırlatan Takva, şunları kaydetti:

"7 Haziran'ı festival havasında kutlamayı planlıyorduk. Yaklaşık bir yıldır bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Kahvaltı soframızı tüm dünya insanıyla paylaşmayı amaçlıyorduk. Pandemi süreci nedeniyle bu günü bir festival havasında kutlayamıyoruz. Biz de sosyal medya üzerinden yaptığımız kahvaltı paylaşımlarıyla projemizi geliştirdik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve ilgili bakanlıklara her yıl haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi için talepte bulunduk. Süreç devam ediyor."

Van kahvaltısında yer alan 6 ürünün tescil belgesini aldıklarını, diğer ürünlerle ilgili süreçlerin devam ettiğini aktaran Takva, "Van'dan dünyaya kendi kültürel mirasımızı paylaşmak istiyoruz. Bunun için farkındalık çalışması yürütüyoruz. Amacımız en önemli kültürel miraslarımızdan biri olan Van kahvaltısını uluslararası arenada herkesin katılım göstereceği bir etkinliğe dönüştürmek ve kahvaltının önemine vurgu yapmak. Eğer dünyadan önemli bir katılım sağlayabilirsek Van şehri, kültürel değerleri üzerinden uluslararasılaşma yolunda önemli bir adım atmış olacak." diye konuştu.

Kahvaltı salonu işletmecisi Faris Gül ise Van kahvaltısının tanıtılması için başlatılan çalışmayı önemsediklerini belirterek, "Projenin ses getireceğine inanıyoruz. Bu, kentle özdeşleşen bir etiket haline gelecektir. Van kahvaltısını farklı kılan yöresel ürünler var. İlimizin en önemli değerini yaşatmak gerekiyor. Bu ürünlerin önemi, projeyle daha da artacak. Turizm anlamında da çok önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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