Kahvaltıda kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı - Haberler
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Kahvaltıda kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahvaltıda kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Iğdır'da bir kadın kahvaltı sırasında tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak yaralandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bir kadın kahvaltı sırasında tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 6 çocuk annesi Güneş B. (32), kahvaltı sırasında tartıştığı eşi Mikail B. (38) tarafından çocuklarının gözü önünde sırt ve omuzlarından bıçaklanarak yaralandı. Çocukların ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güneş B., Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini bıçakla yaralayan Mikail B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Iğdır S tipi kapalı cezaevi gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR

Kahvaltıda kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çocuk, Kasım, Güneş, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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