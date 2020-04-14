Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu
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Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu Beşiktaş'ta kahvaltı yaptığı sırada silahla vuruldu Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.

14.04.2020 07:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:02
Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Beşiktaş'ta kahvaltı yaptığı sırada silahla vuruldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan şahıs, polisi arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi.

Olay, saat 06.00 sularından Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çimenlikte kahvaltı yaptığını ileri süren Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan Yılmaz, kendisi polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Kaynak: İHA

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