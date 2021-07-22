Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü
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Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü

Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kahvaltı yapan ailenin sofrasına nerden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi düştü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kahvaltı yapan ailenin sofrasına nerden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi düştü.

Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'nde evinin bahçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yapan Ömer Faruk Altay (30) ve 5 kişinin bulunduğu kahvaltı sofrasının ortasına nereden atıldığı henüz tespit edilemeyen yorgun mermi düştü. Sofrada bulunan tabak isabet eden mermi ile parçalanırken, kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yorgun merminin nereden atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. - HATAY

Kahvaltı sofrasının ortasına maganda kurşunu düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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