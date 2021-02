Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet; Tokat yağlısı

TOKAT'ta 100 yılı aşkın lezzet geleneği olan, un ve tereyağının karıştırılıp, taş fırınlarda pişirilmesiyle hazırlanan 'Tokat yağlısı', kahvaltı sofralarında yer alıyor. Sabah saatlerinde kahvaltı yapmak isteyenler, yöresel lezzet 'Tokat Yağlısı'nın yapıldığı fırınların önünde kuyruk oluşturuyor. Kentte baba mesleği fırıncılığı sürdüren Mehmet Çökeliğinoğlu, "Tokat yağlısı kentin geleneksel kahvaltısıdır. İnsanlarımızın hemen hemen her gün yediği vazgeçilmez lezzetidir. Sabah kahvaltıda yağlı bir tutkudur" dedi.

Tokat'ta sadece şehir merkezinde taş fırınlarda pişirilerek, halka sunulan ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan 'Tokat yağlısı' sofralarda mutlaka yer alıyor. Yaklaşık 100 yıllık lezzet olan yağlı, un ve tereyağı karıştırılıp, taş fırınlarda pişirilerek elde ediliyor. Yağlı, yıllar içinde kahvaltı kültürü haline gelirken, sabah erken saatlerde iş arkadaşları ve ailesi ile kahvaltı yapmak isteyenler, yağlı yapılan fırınların önünde kuyruk oluşturuyor.

'KAHVALTIDA YAĞLI BİR TUTKUDUR'Kentte baba mesleği fırıncılığı sürdüren Mehmet Çökeliğinoğlu, "Tokat yağlısı Tokat'ın geleneksel kahvaltısıdır. İnsanlarımızın hemen hemen her gün yediği, vazgeçilmez bir lezzetidir. Çökelekli, pastırmalı, sucuklu ve kıymalı olarak değişik çeşitlerini yapıyoruz. Genelde 3-4 kişi, esnafımızın bir araya gelerek yaptığı kahvaltılarda mutlaka yer alıyor. Hemen hemen her gün yiyenler var. Sabah kahvaltısıyla genelde herkesin kahvaltıda yediği tek şey, diyebilirim. Şehir dışından da sipariş alıyoruz. Kargo ile her ile gönderiyoruz. Kesinlikle kimseyi de mağdur etmiyoruz. Bu hasreti, özlemi çekenlere yardımcı olup, bulundukları yerde de yemelerini sağlıyoruz. Yağlı kültüründe, zengin-fakir ayrımı yok. Zengini de fakiri de olsa bu yağlıyı kesinlikle yiyor. Sabah kahvaltıda yağlı bir tutkudur" diye konuştu. 'KENDİMİZİ BİLDİK BİLELİ YİYORUZ'

İş yerinde çalışanları ile kahvaltı yapan Kemal Özdilek, özellikle hafta sonları mutlaka yağlı aldıklarını belirterek, "Tokat'ımızın meşhur yağlısı. Özellikle Tokat merkeze ait hepimizin sabah kültürü olan yağlıyı dostlarımızla beraber paylaşıyoruz. Ben 50 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle bir kültürümüz vardır. Özellikle hafta sonları ailece bir araya gelinen ortamlarda sabah babanın birinci işi yağlıyı fırından alıp getirip, kahvaltı saatinde hazır etmektir. Bir de şöyle bir şey var; hafta sonları insanlar biraz daha uykuya önem verirler ama uykuyu da bozan, çocukların özellikle uyurken yanlarına getirerek kokusunu almaları ile alakalı böyle güzelliği var. Tokat yağlısının bir özelliği var; değil 81 ilde, Tokat'ın ilçelerinde dahil olmayan bir ürün" dedi.

