Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı
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Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı

02.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:21
Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı

ADANA'da, Volkan K., kahvaltı hazırlamadığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Gül G.'yi (21), dövüp, burnundan bıçakladı.

ADANA'da, Volkan K., kahvaltı hazırlamadığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Gül G.'yi (21), dövüp, burnundan bıçakladı. Yaralanan Gül G. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Volkan K., tutuklandı.

?Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gül G., bir süre önce hayatını kaybeden kuzeninin taziyesine gitmek için evde hazırlandığı sırada, 5 yıllık dini nikahlı eşi Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise taziyeye gideceğini ve hazırlayamayacağını söyledi. Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı. Gül G. aldığı darbelerle yere yığılırken, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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