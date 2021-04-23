Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
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Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Haberler | Güncel

Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Muhammet Fatih Safitürk ilkokulu öğrencileri 'Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum' projesiyle kendi yaptıkları uçurtmaları uçurarak renkli görüntüler oluşturdu.

Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Muhammet Fatih Safitürk ilkokulu öğrencileri 'Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum' projesiyle kendi yaptıkları uçurtmaları uçurarak renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerin pandemi nedeniyle evlere ve ekranlara kapanıp doğaya hasret kaldığı bugünlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını uçurtmalarla kutlamak amacıyla 'Hayallerimi gökyüzüyle buluşturuyorum' projesi hazırlandı. Projede, 19 ülke ve 36 öğretmen yer aldı. Gökyüzünün güzellikleri karşısında öğrenciler, kendi hayalleri ile tasarladıkları uçurtmalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir şenlik olarak organize edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Mehmet Erdil, "Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum projesinin ortaklarından biriyim. Öbür kurucu ortağımız İstanbul Esenyurt'da Esentepe İlkokulu'da görevli Songül öğretmenimiz Biz bu projeyi oluştururken 23 Nisan'ı uçurtama şenliğine dönüştürmek için 19 ülkeden 36 farklı arkadaşla projeyi yürüttük. Bu projede öğrencilerimize uçurtma müzesini zoom üzerinden gezdirdik. Şiirler yazdırıp şarkılar besteledik. Masal ve uçurtma atölyesinde etkinlikler yaptık. Uçurtma yapmayı öğrenen öğrencilerimiz kendi uçurtmalarını uçurttukları için çok mutlu oldular. Buradaki amacımız öğrencileri ekranlardan ve evlerden kurtarmaktır. Öğrencilerimiz pandemi sürecinde evlerde ve ekranlarda hapsolmuşlardı. Bu proje onlarda bir mutluluk hissi oluşturdu. Bunun için biz de mutluyuz. Bu anlamda projemize desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Akif Güneş ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Halil Tunçmen'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU

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