Kahtalı, muhalefete seslendi

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'ndeki deprem konutlarında incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, muhalefete seslendi.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'ndeki deprem konutlarında incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, muhalefete seslendi. Kahtalı, "Muhalefet, 'deprem paraları nerede' diye soruyor. Gelsinler, burada yapılan hizmetleri, parkları, bahçeleri, depremzedeler için inşa edilen modern konutları görsünler" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Battalgazi bölgesindeki (YİBO) deprem konutlarını inceledi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kahtalı, "Konutlarımızın yapımı çok kısa sürede tamamlandı. Depremden hemen sonra hak sahipleri belirlendikten sonra temmuz ayında ihalesi yapıldı. Önümüzdeki ay içerisinde de kura çekimiyle beraber hak sahiplerine konutlarını teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

25 bloktan oluşan alanda, 472 konut ve 5 dükkanlı bir iş merkezi olduğunu aktaran Kahtalı, "Parkları, bahçeleri, camisi ve iş merkeziyle burada güzel ve konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Daha modern ve konforlu evler"

Yıkılan evlerle yeni inşa edilen evler arasında çok büyük fark olduğunu ve deprem mağdurlarının daha rahat bir hayat sürmeleri için modern konutlar inşa edildiğini ifade eden Kahtalı, "Her şey vatandaşımız için. Depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için TOKİ tarafından depreme ve yangına dayanaklı lüks evler inşa edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız artık daha modern ve depreme dayanıklı evlerinde yaşayacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem paraları nereye gitti diye hükumetimize soruyor, tabi Battalgazi bölgemizde yapılan deprem konutlarını görmüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"30 bin yeni konut inşa edildi"

CHP'nin halkın sesine kulak vermediğini söyleyen Kahtalı, "CHP halkın içine inmeyen, vatandaşın sorunlarını dinlemeyen bir siyasi parti. Vatandaşın sorunlarını bilmeyen bir partinin, vatandaş için yapılan hizmetleri de bilmemesini doğal karşılıyorum" dedi. CHP'nin bir algı partisi olduğunu dile getiren Kahtalı, sözlerini şöyle noktaladı: "Karşımızda her hizmeti kötüleyen, sürekli karamsar tablolar çizen, ülkenin sıkıntılı olduğunu iddia ederek algı oluşturmaya çalışan bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet yapılan hizmetleri görmez, duymaz. Ama biz anlatalım. Bakın burada sadece Battalgazi bölgemizde 472 konut inşa ediliyor. Malatya genelinde ise devletimiz toplamda 6 bin 208 konut deprem konutu inşa etti. Elazığ'a yapılan konutlarla birlikte ise bu sayı 30 bini buluyor. Konutlarla birlikte inşa ettiğimiz yollar, camiler, iş merkezleri ve sosyal alanlar ile halkımız için modern ve daha konforlu yaşam alanları oluşturduk. 'Deprem paraları nerede' diyenler buraya gelsinler ve deprem konutlarını görsünler. Belki biraz utanırlar. Biz hükumet olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize rağmen siyaset yapanlar gibi değil; vatandaşlarımızın hizmetkarı olan belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla birlikte ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son olarak, depremzede vatandaşlarımızın yeni evlerinde huzur içinde yaşamalarını temenni ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı