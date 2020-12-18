Kahtalı Genç Türkiye birincisi oldu
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Kahtalı Genç Türkiye birincisi oldu

18.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:58
Kahtalı Genç Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan Türk Müziği yarışmalarında daha önce bir çok başarıya imza atan Kahtalı Genç Abdulsamed Bayansar, Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan Türk Müziği yarışmalarında daha önce bir çok başarıya imza atan Kahtalı Genç Abdulsamed Bayansar, Türkiye birincisi oldu.

Pandemiden dolayı online olarak düzenlenen yarışmaya katılan Kahta Gençlik Merkezi üyesi, Adıyaman Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi Abdulsamed Bayansar, Adıyaman'ı temsil ettiği Gençler Arası Türk Ses Yarışması "Popüler Erkek" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Yarışma sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gençlerin başarısı ile mutlu olduklarını belirterek tebrik etti. - ADIYAMAN

Kahtalı Genç Türkiye birincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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