Kahtalı'dan 103 emekli amirale sert tepki
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Kahtalı'dan 103 emekli amirale sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kahtalı'dan 103 emekli amirale sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, '103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine sert tepki göstererek, "Dış güçlerin ezik uzantıları, büyüyen Türkiye'nin önünü kesemeyecekler.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, '103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine sert tepki göstererek, "Dış güçlerin ezik uzantıları, büyüyen Türkiye'nin önünü kesemeyecekler. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır. Hodri meydan" dedi.

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili 103 emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayımladı. Skandal bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin bir tepki de AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'dan geldi. Sert bir açıklama yapan Kahtalı, 103 amiralin bir zamanlar giydikleri üniformayı darbe çığırtkanlığı yaparak, kirlettiklerini vurguladı.

"Türkiye'nin önünü kesemeyecekler"

Bildirinin yok hükmünde olduğunu söyleyen Milletvekili Kahtalı, "103 emekli had bilmezin yayınladığı bu skandal bildiriyi kendilerine telin ediyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkes şunu bilmelidir ki, milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur. Bugüne kadar nasıl bu darbe meraklıları ile mücadele ettiysek, bundan sonra mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi.

Darbe sevicilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da heveslerinin kursaklarında kalacağını vurgulayan Hakan Kahtalı, "Belli ki bazı apoletliler 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Eski Türkiye sevdalısı vesayetçi bu hadsizler, ayaklarımızın altında olan sözde bir bildiri ile akıllarınca siyasete ve millete ayar vermeye çalışıyorlar. Dış güçlerin ezik uzantıları şunu iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen Türkiye'nin önünü kesemeyecekler. Artık gücünü milletten alan bir Türkiye var. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır. Hodri meydan" açıklamasında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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