Kahta'ya iki yeni bölüm açılıyor Adıyaman Üniversitesi Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni açılacak 2 bölümle Kahta'daki eğitim faaliyetlerini genişletiyor.

Adıyaman Üniversitesi Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni açılacak 2 bölümle Kahta'daki eğitim faaliyetlerini genişletiyor.

Adıyaman Üniversitesine bağlı Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması YÖK tarafından onaylandı.

Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin ilçe tarımına sağladığı akademik destekten dolayı memnun olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, açılan yeni bölümlerle, hem öğrenci sayısının artacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Turanlı, "Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması bizi sevindirdi. Açılacak 2 yeni bölüm ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğu kanaatindeyim. Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin ilçe tarımına sağladığı akademik desteğin de farkındayız. Yeni bölümler ile hem öğrenci sayısının artacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki bölümün açılmasında emeği olan başta AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a diğer milletvekillerimize, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a ve emeği geçen herkese Adıyaman çiftçisi adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA