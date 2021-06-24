Kahta OSB arıtma tesisi için fizibilite çalışmaları başladı

Adıyaman Kahta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak olan arıtma tesisi için fizibilete çalışmaları toplantısı yapıldı.

Adıyaman Kahta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak olan arıtma tesisi için fizibilete çalışmaları toplantısı yapıldı.

Adıyaman Kahta'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak olan arıtma tesisi için fizibilete çalışmaları toplantısı yapıldı. Toplantıda, OSB'deki 2. etabın imar hazırlıkları ve yapılacak fizibilite çalışmaları sanayicilerin talepleri dikkate alınarak başlayacak.

Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, "Arıtma tesisi kurulumu için yoğun çalışıyoruz. Fizibilite çalışmalarına başladık. Temennimiz en kısa sürede bu tesisi Kahta OSB'ye kazandırmaktır. Kahta OSB ilçemizin en önemli iş ve yatırım alanı. Nüfus potansiyelimizi de göz önüne alarak üretim alanlarımızı, buna bağlı olarak istihdam sayılarını arttırmak gerekmektedir. Bütün bu taleplerimize en etkili cevap olarak Kahta OSB 2. etabın da faaliyete geçmesi yönündedir. Gerekli tüm etüt çalışmalarını değerli yönetim kurulumuzla beraber aralıksız sürdürmekteyiz. Diğer yandan OSB giriş kapısının yapılabilirliği noktasında çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı