Kahta'nın yeni kaymakamı göreve başladı Adıyaman'ın Kahta ilçesine görevden uzaklaştırılan Saadettin Doğan'ın yerine atanan Kaymakam Abdil Koç, göreve başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine görevden uzaklaştırılan Saadettin Doğan'ın yerine atanan Kaymakam Abdil Koç, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan'ın yerine Kırklareli Kaymakamı Abdil Koç atandı. Kaymakam Koç, kaymakamlık binası önünde kurum amirlerini selamlaştıktan sonra makamına geçerek göreve başladı. Kaymakam Koç'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA