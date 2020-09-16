Kahta'nın yeni kaymakamı göreve başladı
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Kahta'nın yeni kaymakamı göreve başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine görevden uzaklaştırılan Saadettin Doğan'ın yerine atanan Kaymakam Abdil Koç, göreve başladı.

Kahta'nın yeni kaymakamı göreve başladı
16.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:03

Adıyaman'ın Kahta ilçesine görevden uzaklaştırılan Saadettin Doğan'ın yerine atanan Kaymakam Abdil Koç, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan'ın yerine Kırklareli Kaymakamı Abdil Koç atandı. Kaymakam Koç, kaymakamlık binası önünde kurum amirlerini selamlaştıktan sonra makamına geçerek göreve başladı. Kaymakam Koç'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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