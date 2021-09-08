Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
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Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığına atanan Selami Korkutata göreve başladı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığına atanan Selami Korkutata göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama kararnamesiyle Kahta Kaymakamı Abdil Koç Amasya Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Kahta ilçe Kaymakamlığına ise Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe Kaymakamı Selami Korkutata atandı.

Kahta ilçesine gelen Kaymakam Selami Korkutata, görevine başladı.

Kahta'nın büyük bir ilçe olduğunu ve çok güzel tarihi mekanlara ev sahipliğini yaptığını belirten Kaymakam Korkutata, ilçeyi her alanda geliştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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