Kahta Kaymakamı Koç, Kovid-19 aşısı oldu
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Kahta Kaymakamı Koç, Kovid-19 aşısı oldu

09.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:36
Kahta Kaymakamı Koç, Kovid-19 aşısı oldu

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk doz aşısını yaptırdı.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk doz aşısını yaptırdı.

Kahta Devlet Hastanesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aziz Emre Akay ve Başhekim Abdulkadir Dost'un da hazır bulunduğu aşılamanın ardından açıklamalarda bulunan Koç, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı en etkili silahın aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışması güvenli bir şekilde ve zarar vermeden sağlık personellerimiz tarafından yapılıyor. Tek temennimiz bir an önce aşılama çalışmalarının tamamlanarak ülke ve dünya olarak eski günlerimize kavuşmaktır. Bu nedenle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın ilgili sağlık kuruluşlarımızda aşı yaptırmalarını öneriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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