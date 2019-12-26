Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı
Haberler » Güncel » Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı - Haber

Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta Jandarma Komutanı Üsteğmen S.F.S., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50
Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

'ın Komutanı Üsteğmen S.F.S., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta Jandarma Komutanı S.F.S., bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. S.F.S., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler