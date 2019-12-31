Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı
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Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

ADIYAMAN Kahta'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:47
Kahta Jandarma Komutanı, FETÖ'den tutuklandı

'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen Perşembe günü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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