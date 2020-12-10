Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

10.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:37
Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oluşan yoğun sis ilçe merkezini kapladı. Kentin yüksek yerleri ve ilçe merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı
Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı
Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı
Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
Kurtalan ilçesine bağlı Ağaçlıpınar köyünde depremin etkisiyle yıkılan cami minaresi
Kurtalan ilçesine bağlı Ağaçlıpınar köyünde depremin etkisiyle yıkılan cami minaresi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Öner Erkan Cem Yılmaz Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:40:28. #1.15#
title