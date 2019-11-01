Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı

01.11.2019 15:22

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı(YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında bulunan yöneticilerin gelişimini esas alıyor.



Seminerde, imam hatip okullarında kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde uygulan programlar görüşüldü.



Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, imam hatip okullarında yaşadığı yöneticilik anılarından bahsederek imam hatip okullarının mesleki tecrübelerini paylaştı.



MEB'in 2023 vizyon belgesinde yayımlanan YÖGEP ile okul müdürleri ve yardımcıları, düzenlenen programda eğitim felsefesi, yöntemleri, mantığı ve temel yaklaşımları üzerine istişare etti.



Program, BİST Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA