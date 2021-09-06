Kahta ilçesinde yaklaşık 33 bin öğrenci ders başı yaptı
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Kahta ilçesinde yaklaşık 33 bin öğrenci ders başı yaptı

Kahta ilçesinde yaklaşık 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2021-2022 eğitim yılının başlamasıyla birlikte yaklaşık 33 bin öğrenci ders başı yaptı.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte bugün normal eğitim vermeye başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul ve kurumlarda Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürü Mehmet Türk, ders başı yapan okullarda incelemelerde bulunarak okul idarecilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, pandemi tedbirlerini hatırlatarak telafi eğitimlerine katılmalarını ve bol bol kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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