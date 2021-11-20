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Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri ile birlikte operasyon gerçekleştirildi. Kahta İlçesi Fatih Mahallesinde Y.B. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisi üzerine evde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada 30.10 gram olan kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 226, 85 gram sentetik Cannabinoid maddesi, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular ile ilgili Y. B. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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