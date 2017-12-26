Kahta İlçesinde Emlak Danışmalığı Kursu Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Emlak Danışmanlığı Kursu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.



Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Emlak Danışmanlığı Kursuna katılan kursiyerlere toplam 120 saat ders verilecek. 2 Şubat 2018 tarihine kadar sürecek olan kursun amacı emlak danışmalığı kursunu bitiren bireylerin, tapu sicili ve kadastro iş ve işlemlerini yürütmesi, kişilerin hak ve hukuklarını koruyarak mülkiyet dava işlemlerini yürütmesi, emlak bürosu açma ve pazarlama işlerini yapması, müşterilerle etkin iletişim kurarak pazarlama işlemini gerçekleştirmesi, imar projelerini inceleyip ve emlak türlerini ayırt ederek emlak değerlemesi yapabilecek.



Açılan emlak kursu hakkında bilgi veren Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, "Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı kursumuzun bitiminden sonra bir daha emlak danışmanlığı kursu açmayı düşüyoruz. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarı gösteren kursiyerlerimize belgelerini vereceğiz, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN