Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
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Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam tutuklandı.

31.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:22
Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Komutanı Salih Furkan Sağlam tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık'ta gözaltına alınan üsteğmen Salih Furkan Sağlam'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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