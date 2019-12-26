Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
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Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Adıyaman'da, Kahta İlçe Jandarma Komutanı S.F.S, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50
Kahta İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

'da, İlçe Komutanı S.F.S, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üsteğmen S.F.S'nin evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.F.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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