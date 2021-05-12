Kahtadaki STK'lardan İsrail'e ortak tepki

- Kahtadaki STK'lardan İsrail'e ortak tepki Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

- Kahtadaki STK'lardan İsrail'e ortak tepki

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Kahta Toprak Mahsulleri Ofisi önünde düzenlenen etkinliğe Kahta'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdi.

Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Osman Dündar, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızıçizgisi olduğunu söyledi.

KİMDER Başkanı Osman Dündar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplulukları Kudüs hassasiyetini tekrardan tazelendiği bugünde, kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldıralar düzenlemekte çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. İşgalciler, bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gidecekler.

Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızıçizgisidir. Kudüs tüm Müslümanların ortak sorunudur. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütü İsrail çok yakın zamanda nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan söküleceği, sökülüp atılacağı günler Allah'ın izniyle çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç ve çocukları öldürmekten çekinmeyen bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bu zalimlere anladığı dilde konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatının toplanması sağlamladır.

Ordumuzun teyakkuz haline geçmesi gerekir. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Mescid-i Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımız vermeye hazırız. Terör örgütü İsrail Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise batı ülkelere seslenerek artık çifte standartlarını bir tarafa koyması gerektiğini belirterek, Kudüs özgür olmazsa Berlin'in ve Washington'da özgür olmayacağını söyledi.

Milletvekili Aydın, "Üç maymunun oynayan Batının vahşetini görmek zorundayız. Batı ülkeleri artık çifte standartlarını bir tarafa koyması gerekiyor. Çünkü Kudüs özgür olmazsa Berlin'in ve Washington'da özgür olmaz" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından binlerce araç konvoy halinde İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere karşı yaptığı saldırıları protesto etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU