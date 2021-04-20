Kahta'daki işlek cadde ve sokaklar sil baştan yenileniyor

Adıyman'ın Kahta ilçe Belediyesi cadde ve sokakları yenileyerek ilçeyi daha da güzelleştirmek için birçok noktada mahalle ayrımı yapmadan hizmet veriyor.

Adıyman'ın Kahta ilçe Belediyesi cadde ve sokakları yenileyerek ilçeyi daha da güzelleştirmek için birçok noktada mahalle ayrımı yapmadan hizmet veriyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Hürriyet mahallesi eski adliye caddesi, Karşıyaka Mahallesi 4013 ve 4017 nolu işlek sokakların yenilenmesi için alt yapı çalışmaları başlatıldı. Hiçbir mahalle ayrımı gözetilmeden hizmet verildiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, oluşturulan program dahilinde çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi. Mahallelerdeki bozuk ve kötü görüntüye sahip yolları bırakmamak için çalıştıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Hiçbir mahallemize ayrım yapmadan tüm ilçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bütün birimlerimiz özveri ile çalışmaktadır. Hürriyet mahallesi eski adliye caddesi ve Karşıyaka Mahallesi 4013 ve 4017 nolu işlek sokaklarımızın yenilenmesi için alt yapı çalışmalarına başlatıldı. Su, kanalizasyon ve zemin sağlamlaştırıldıktan sonra üst yapı çalışmalarımız başlayacak. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı