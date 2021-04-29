Kahta'daki dereler temizleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahta'daki dereler temizleniyor

Kahta'daki dereler temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte derelerde temizlik çalışmasına başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte derelerde temizlik çalışmasına başladı.

Menderes mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesinde bulunan DSİ'ye ait derelerde biriken çeşitli atık, çöp ve çamur yığınları Kahta Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi.

Kahta Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe merkezinin içerisinden geçen ve yaz aylarında sinek, haşere gibi canlıların üreme noktası olan derelerde temizlik çalışması başlattı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Menderes Mahallesi Mehmet Yavuz (Kanal Boyu) Parkında ve Yavuz Selim Mahallelisinde vatandaşlarımızın yaz aylarında daha rahat zaman geçirmesi için DSİ'ye ait su deresinin haşere üreme merkezi haline gelmesi ve aynı zamanda çevre kirliliği ve pis kokuya sebebiyet olmasından dolayı iş makineleri yardımıyla temizliğini yaptık. Vatandaşlarımızdan çöplerini derelere atmamalarını rica ediyorum. Sağlımızı korumak için çöplerimizi derelere değil, belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'daki dereler temizleniyor
Kahta'daki dereler temizleniyor
Kahta'daki dereler temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahta'daki dereler temizleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:40:14. #1.15#

title